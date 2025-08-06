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‘Sahte diploma’ soruşturması… Depremde vefat eden avukatın mezuniyet bilgileri tahrif edilmiş!

‘Sahte diploma’ soruşturması… Depremde vefat eden avukatın mezuniyet bilgileri tahrif edilmiş!

6.08.2025 22:18:00
Güncellenme:
ANKA
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‘Sahte diploma’ soruşturması… Depremde vefat eden avukatın mezuniyet bilgileri tahrif edilmiş!

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, üst düzey kamu personelinin e-imzalarının kullanılarak sahte diploma düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, depremde hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce’nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin tahrif edildiğinin ortaya çıktığını belirtti ve müdahillik talebinde bulunacaklarını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Malatya Barosu’nun da yakından takip ettiği soruşturmada, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalarla usulsüz işlemler yapıldığı tespit edilmişti.

Malatya Barosu, soruşturmanın 3. ayağında stajyer meslektaşları Ali Mert İnce’nin bilgilerinin de tahrif edildiğini öğrendiğini duyurdu.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez’in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla usulsüz işlem yapan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve baromuz tarafından da yakından takip edilen 3. soruşturmada depremde vefat eden stajyer meslektaşımız Ali Mert İnce’nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin tahrif edildiğini an itibari ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Meslektaşımızın manevi mirasına el uzatan, meslektaşımızın ailesini ve bizleri derinden sarsan bu alçak girişimi lanetliyoruz.

 

Soruşturmaya Malatya Barosu Başkanlığı tarafından müdahillik talebinde bulunma kararı alınmış olup sürecin takibine hassasiyetle devam edeceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz."

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