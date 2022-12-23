Sahte doktor Ayşe Özkiraz 'gerçek doktor' olmak istiyormuş
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı tespit edilerek tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın cezaevi yönetimine üniversite hazırlık kitabı talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezevine gönderildi.
TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYORMUŞ
Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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