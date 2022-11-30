Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: 'Tek yalanı bu değil'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:35

Türkiye, sahte doktor skandalını konuşuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "Müfettiş görevlendirdik, biliyorsunuz. Muhtemelen 1-2 gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge, beyanda bulunmuşluğu yok. Bu, tamamen hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle sadece gözlemlemek amacıyla kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" dedi.

DİKİŞ BİLE ATTI

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettişin çalışması ise sürüyor. Özkiraz, ortaya çıkan savcılık ifadesinde, "Doktor M.K. kurmuş olduğum ilişkiye istinaden Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.’nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım" demişti.

"Bunları yaptığımdan doktor M.K.’nin haberi vardı" ifadelerini kullanan Özkiraz, "Kendisi bana müsaade etti. Hatta benim kolumdan tutup beni ittirip ‘çocuğum diksin’ diyordu. Sadece Dr. M.K.’nin ameliyatlarına katılmadım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım. Ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede beni herkes sevmişti. Hemşireler, genel cerrah… sürekli görüştüm. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip, stetoskop takıyordum. Birçok kez muayene ve ameliyata katıldım" diye konuşmuştu.

YURT ARKADAŞI KONUŞTU

Sahte doktorun yurt arkadaşı, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı ATV'ye konuşan Burcu Saz, ''Tek yalanı doktorluk değil'' dedi.

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz, ''Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu'' ifadelerini kullandı.

Saz; halasının ve amcasının da Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söyleyen Özkiraz'ın o zamanlar okulda kimseyi tanımamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yine yurt arkadaşı Saz'ın ifadelerine göre; Özkiraz yalan söylemeyi seviyor ve sosyal bir hayatı yoktu.

Özkiraz, sürekli çantasında steteskop ve doktor önlüğü taşıyor ancak sınav zamanlarında ders çalışmıyordu.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP PLAKET GÖSTERMİŞ

''Bir gün beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi'' diyen Saz şüphe üzerine başarı listesine baktıklarını ancak Özkiraz'ın ismini göremediklerini söyleyerek sözlerine şunları ekledi:

''Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.

Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde.''

ANNESİ DE ANLATTI

21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden kendinesine çelenk yolladığı ve üzerine de "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazdırdığı ortaya çıkmıştı.

Özkiraz'ın annesi Semra Arslan da kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söylemiş, kendisini de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırdığını açıklamıştı.