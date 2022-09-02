'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış

02 Eylül 2022 Cuma, 12:36

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi S. A., yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan S.A. kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi.

DOKTOR OLMADIĞI ANLAŞILDI

Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, S.A.'ya tokat attı.

Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı S.A., polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

S.A.'nın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı.

Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, S.A.'nın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan S.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

'DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM'

Öte yandan S. A.'nın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.