Sahte dövizle alışveriş yapmaya çalışan 2 kadını işyerinden kovdu

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iç giyim mağazasına gelen 2 yabancı uyruklu kadın, alışveriş yapmaya başladı.

Kadınlar alışverişi bitirdikten sonra kasaya gelerek Ünal Erol'a döviz ile ödeme yapmak istedi. Erol, kadınların verdiği dövizlerin sahte olduğunu fark ederek kadınları iş yerinden kovdu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖNCE SAHTE EURO SONRA DOLAR VERDİLER"

İş yeri sahibi Ünal Erol, "Sabah dükkanı açtım, iki kadın geldi. Ürünleri ayırdılar, tabii ben ilk başta şüphelendim. Kasaya geldik, önce Euro çıkardılar. Ben paraya baktım sahte olduğunu anladım, geri verdim. Bana daha sonra dolar çıkardı verdi. 'Dolar da sahte' dedim. Sonra 'siz ne yapmaya çalışıyorsunuz' dedim. Onlar kendi aralarında konuştu zaten, yabancı uyruklu oldukları belliydi. 'Çıkın polis çağıracağım' dedim. Ondan sonra arkalarına bakmadan çıkıp gittiler. Sahte olduğunun farkındalar zaten. Esnaf arkadaşlar dikkat etsinler. Zaten benim gibi esnaflar anlarlar, çok çabuk yemezler. Ama tabii genç kardeşlerimiz de var, onlar anlayabilirler mi? Çok zor bazen ama gereken de yapılsın isteriz. Emniyete de söyledik, gerekenin yapılması için" dedi.