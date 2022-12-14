Sahte içki operasyonu: 176 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahte içkiye yönelik ise 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27. Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu açıklamasında, "Yaklaşık 600 ekip, 1 İHA, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 197 hedefimiz vardı. Yaklaşık 4 aydır plan, proje olarak takip edilen bir operasyondu. Bu 197 hedefin 182'si şu ana kadar gözaltına alındı" dedi.
KAÇAK ALKOLE ZİNCİR OPERASYONU
Soylu, "Bugün bir de Türkiye'de KOM başkanlığının yaptığı bir operasyon var. Zincir-2 Operasyonu. 8 ilde 590 adreste 217 şüphelinin gözaltına alınması plananmaktaydı. 176 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
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