Sahte içki üretip satıyordu: Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki üretip satıyordu: Ankara'da gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:38

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda Ankara genelindeki kaçak içkiden zehirlenme olaylarının artması nedeniyle kapsamlı çalışma başlatıldı.

EV VE İŞ YERİNE OPERASYON

Etlik Şehir Hastanesi'ndeki mağdurlar ile yapılan görüşmeler sonucunda, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen H.K'nin evi ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 5 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve 13 içki aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Ankara

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