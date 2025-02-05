Sahte içki üretip satıyordu: Ankara'da gözaltına alındı
Ankara'da evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda Ankara genelindeki kaçak içkiden zehirlenme olaylarının artması nedeniyle kapsamlı çalışma başlatıldı.
EV VE İŞ YERİNE OPERASYON
Etlik Şehir Hastanesi'ndeki mağdurlar ile yapılan görüşmeler sonucunda, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen H.K'nin evi ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 5 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve 13 içki aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Gerekçe: 'Görevi kötüye kullanma'