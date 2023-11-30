Sahte kargo mesajlarına dikkat: Bu yöntemle dolandırıyorlar!
SMS dolandırıcıları sahte kargo mesajlarıyla yurttaşları ağına düşürmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden iletişime geçen kullanıcılar, bu tür mesajlar konusunda dikkatli olunması gerektiğine değindi.
Sosyal medyada, son zamanlarda "Adabeyan Kargo" adı altında gönderilen sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gündeme geldi.
Kullanıcılar, bu mesajların kurumsal bir firma izlenimi vererek sahte kargo takip bilgileri içerdiğini iddia ediyorlar.
Mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarz mesajlar, dolandırıcılar tarafından kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi veya zararlı yazılımların bulaştırılması amacıyla gönderildiği düşünülüyor.
ŞİKAYET YAĞIYOR
Sosyal medya üzerinden başlarına geleni anlatan kullanıcılar sipariş vermedikleri bir kargonun mesajını almaları üzerine bilinçsizce linki açtıklarını belirterek, şikayette bulunacakları söylediler.
Yasal haklarını kullanacakları belirten yurttaşlar tedirgin olduklarını paylaşarak, mesajlar konusunda uyarıda bulundu.
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