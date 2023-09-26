Sahte kimlikle bankaları dolandırmışlar: 13 şüpheli tutuklandı!
Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 13'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Valiliği; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, adlarına sahte kimlik düzenledikleri kişiler ile bankaları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığını açıkladı.
BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!
Ekipler 33 ilde yürütülen 89 soruşturma dosyasını inceleyerek belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi. Dijital verilere de el konuldu.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Player Alanı
adres banka bankalar dekont Denizli Emniyet kaçak Kaçakçılık kart kimlik Operasyon sahte sahte kimlik
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Letonya maçının stadı değişti!