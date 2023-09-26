Sahte kimlikle bankaları dolandırmışlar: 13 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:42

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:42

Denizli Valiliği; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, adlarına sahte kimlik düzenledikleri kişiler ile bankaları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığını açıkladı.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Ekipler 33 ilde yürütülen 89 soruşturma dosyasını inceleyerek belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi. Dijital verilere de el konuldu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.