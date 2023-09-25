4 ilde tefeci ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde tefecilik yapıp yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 34 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:12
4 ilde tefeci ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şubat ayında tefecilik yapıp yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Yaklaşık 8 aylık takibin ardından ekipler bu sabah Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 57 adrese 450 jandarma personeli ile yapılan baskınlarda 1'i kamu görevlisi, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 8 tabanca 3 av tüfeği, çok sayıda çek, senet, tapu, sim-kart ele geçiren jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerinde bulunan 1,5 milyon lira nakit para ile 6 milyon lira tutarındaki mal varlığına da el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ederken, soruşturma kapsamında 5 kişinin daha arandığı öğrenildi.


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