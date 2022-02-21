Cem Yılmaz 'Bill Gates'ten gelen maili paylaştı: 'Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü'

21 Şubat 2022 Pazartesi, 17:26

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendisine "Mr. Bill Gates" kullanıcı adlı mail adresinden dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı?" dedi.

'DOLANDIRICILIĞIN KALİTESİ DÜŞTÜ'

Yılmaz paylaşımına şu notu düştü:

"Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya."

Az evvel bana gelen mail :)) ulan hersey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü :) Bill Gates diye mail atılır mı ya. pic.twitter.com/gH0UUcMu92 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 21, 2022

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü komedyen, son olarak hayat pahalılığına ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. "Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" diyen Yılmaz, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına ilişkin sitemde bulunmuştu.

Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su,elektrik olarak geri dönüyor!! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."

"Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , 'E var ki alıyon' diyo… Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur. Peh!"

"İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi 'Simit çok pahalı yaa' deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum… Zengin… Zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün."