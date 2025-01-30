Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:10

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında üzerinde çakar bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durduran ekiplere araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı.

Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti. Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Sahte polis Mustafa Yıldız 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, 'Tehdit/ Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.