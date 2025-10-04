Sahte PTT ve HGS logosuyla milyonluk vurgun yaptılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 11:17:00
ANKA
Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 kişinin yakalanarak 10'unun tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya "PTT ve HGS adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, 'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

"İstanbul merkezli 6 ilde 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık, 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, 'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu."

