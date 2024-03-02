Sahte rapor düzenlemişler... 'Hayali tedavi' ile 42 milyon TL'lik vurgun!
Şüphelilerin, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye yönlendirilen hastalar üzerinden tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını yaklaşık 42 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler Hazine'ye 24 milyon lira ödeme yapıp serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
SAHTE RAPOR DÜZENLEMİŞLER
Çalışmalarda, bazı kamu hastanelerinin kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiğini belirleyen ekipler, burada hastalar için sahte raporlar düzenlendiğini ve tedavi yapılmış gibi fatura kesildiğini tespit etti.
24 MİLYON ÖDEYİP SERBEST KALDILAR!
Bu yöntemle kamu kurumlarının 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratıldığının anlaşılmasının ardından polis ekiplerince İstanbul merkezli Diyarbakır ve Van'da şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin sebep oldukları kamu zararını giderme adına Hazine'ye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- 24 saatte fikri değişti!
- Çok sayıda yaralı var!
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'