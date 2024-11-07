'Sahte rapor' operasyonunda 2’si doktor 8 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 07.11.2024 - 09:53

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı.

MİLYONLUK HAKSIZ GELİR

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B., O.S. ve M.H.A. ile O.A., U.D., M.A., S.K., G.C., E.Y., O.C., H.M., F.A., F.G.A., S.B., M.G., U.T., S.D. ve B.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın sahte raporla 2,5 milyon lira dolayında haksız gelir sağladıkları tespit edildi.

2’Sİ DOKTOR 8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden doktorlar M.H.A. ve Y.B. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklanırken, 1’i doktor 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma devam ederken, firari Dr. E.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.