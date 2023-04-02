Sahte TOGG sitesi ile dolandırıcılık: Tutuklandı
TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan yurttaşları dolandıran Vedat Biren, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen yurttaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte internet sitesi kurulduğunu ve bazı kişilerin dolandırıldığını belirledi.
İnternette 'TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz' başlığı altında benzer şekilde siteler oluşturularak yapılan dolandırıcılık konusu ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; yurttaşların yatırmış olduğu dolandırıcılık paralarının 'Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi' isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheli Vedat Biren, perşembe günü Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Vedat Biren, cuma günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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