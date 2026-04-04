Said Bey Sitesi'nin karar duruşması 10 Nisan'da görülecek: 'Bizleri yalnız bırakmayın' çağrısı...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Said Bey Sitesi'nin, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 46 kişi yaşamını yitirdi.

Önce yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim Us ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve her iki dosya daha sonra birleştirildi.

"KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA BULUNDUĞU, HERKESÇE BİLİNEN BİR DURUMDUR"

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında; yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam'ın her iki blokta projeye aykırı imalatlar gerçekleştirdiğini, malzeme kalitesine uymadığını ve ruhsata aykırı tadilatlar yaptığını belirtti.

Şantiye şefleri Halil İbrahim Us ve Murat Kaş'ın ise imalat sürecini fiilen yönetmelerine rağmen taşıyıcı sistem ve malzeme uygulamalarındaki açık aykırılıkları engellemedikleri ifade edildi.

Statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız'ın yapı güvenliğini doğrudan etkileyen görevlerini gereği gibi yerine getirmediği kaydedilen mütalaada, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız ile kontrol elemanı Melike Yiğit'in de denetim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmedikleri vurgulandı.

Öte yandan, Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici'nin ruhsatlandırma ve yapı kontrol süreçlerinde üzerlerine düşen idari denetim görevlerini ihmal ettikleri belirtildi.

Mütalaada, "Sanıkların her biri, görev ve yetkileri kapsamında yapıların deprem güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, meydana gelen neticenin öngörülebilir olmasına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemişlerdir. Kahramanmaraş ilinin deprem kuşağında yer aldığı ve deprem tehlikesi altında bulunduğu, objektif olarak herkes tarafından bilinebilir bir durumdur. Sanıkların yapmış olduğu meslek ve üstlenmiş olduğu görev ile birlikte herkesçe bilinen deprem tehlikesinin bilinmemesi ve öngörülmemesi mümkün değildir. Netice olarak sanıkların eylemlerini, 'bilinçli taksirle' hareket ederek işlediğinin kabulü gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

"ADALETE ULAŞMAK NEDEN BU KADAR ZOR?"

10 Nisan'da saat 10.00'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

Said Bey Sitesi'nin enkazında annesi, babası, kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmaları için ek savunma alınması talebini yineledi.

Erdemoğlu, gözyaşları içerisinde şunları kaydetti:

"Ben 6 Şubat 04.17'de büyük bir sarsıntıyla uyandığımda 'anne' diye haykırdım. Ve bu haykırışım boşuna değildi. O saatlerde, o saniyelerde ailem enkaz altında kalmıştı. O enkazın başında ailemi ararken tek bir şey sorguluyordum: Bütün binalar ayaktayken bu bina neden yıkıldı? Bütün binalarda can kaybı yokken, herkes sapasağlam çıkarken bu bina neden yıkılmıştı? Ve benim ailem neredeydi? Günlerce o enkazın, o beton yığınlarının altında ailemi aradım.

Aradan 3,5 yıl geçti. Adalet nerede? Neden adalete erişemiyoruz? Neden adalet için mücadele etmek zorundayız? Adalete ulaşmak neden bu kadar zor? Hani adalet mülkün temeliydi? 3,5 yıldır neden mücadele veriyorum? Tek istediğimiz bir şey var: Adalet. 10 Nisan'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek karar duruşmasında adaleti görmek istiyorum. Adalet 'olası kast'la gelecek."

"NE OLUR BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Mahkeme heyetine seslenen Erdemoğlu, "Lütfen adil ve vicdanlı bir karar verin. Vereceğiniz olumsuz bir karar, biz acılı aileleri daha da yıkacaktır. Hayata tutunmaya çalışırken bizleri yeniden enkaz altında bırakmayın. En azından davamızda 'olası kast' yönünden ek savunma alınarak değerlendirme yapılmasını istiyoruz. Ailemizin ölümüne sebep olan insanları ödüllendirir gibi 'bilinçli taksir'le cezalandırmayın. Benim ailem artık yok. Ancak burası bir deprem ülkesi. Bundan sonra hiçbir insanın bu acıları yaşamamasını istiyoruz" diye konuştu.

Erdemoğlu, kamuoyuna da "10 Nisan'daki karar duruşmamıza desteklerinizi bekliyoruz. Ne olur bizleri yalnız bırakmayın. Sesimizi duyun. Tek isteğimiz adalet. Bu adalet için yanımızda olun, destek olun" diye çağrıda bulundu.