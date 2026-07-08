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Şair Ahmet Telli entübe edildi

Şair Ahmet Telli entübe edildi

8.07.2026 21:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şair Ahmet Telli entübe edildi

Şair Ahmet Telli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada Telli’nin entübe edildiği bildirildi.
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Şair Ahmet Telli’nin entübe edildiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi, Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği ortak bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.”

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