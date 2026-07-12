Şair Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı: Kılıçdaroğlu'nun çelengi törene alınmadı!

Yazar ve şair Ahmet Telli, Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası’nın Necatibey binasında düzenlenen anma töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören ve 8 Temmuz'da entübe edilen Telli, 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

ALKIŞLAR VE KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Ahmet Telli için İnşaat Mühendisleri Odası’nın Necatibey binasında anma töreni düzenlendi.

Telli’nin cenazesi, anma töreni için alkışlar ve karanfiller eşliğinde salona getirildi. Törendeki kalabalık nedeniyle şaire veda etmek isteyenler salonun dışına taştı.

Törene; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti ve CHP milletvekilleri, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda yazar, şair, sanatçılar ile Telli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

SIYRILIP GELEN SESLENDİRİLDİ

Grup Yorum'un bestelediği Ahmet Telli şiiri "Sıyrılıp Gelen", usta şair için düzenlenen anma töreninde Grup Yorum üyeleri tarafından seslendirildi.

Öte yandan törende Enternasyonal Marşı da söylendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ TÖRENE ALINMADI

Şair Ahmet Telli için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk alana alınmadı, geri gönderildi. Törende CHP lideri Özgür Özel'in çelengi yer aldı.

Gazeteci Onur Dalar'ın paylaştığı görüntülere göre; 'mutlak butlan' kararıyla CHP genel başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören için gönderdiği çelenk tören alanına alınmadı. Bunun üzerine çelengi getiren çiçekçi, geri götürmek zorunda kaldı.

Öte yandan seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı çelenk tören alanına alındı ve binanın girişine yerleştirildi.

KADİR İNANIR'IN CENAZESİNDE DE SAHNEYE KONULMAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyuncu Kadir İnanır'ın cenazesine gönderdiği çelenk de sahneye yerleştirilmemiş, kapıda bırakılmıştı. Sahnede Özgür Özel'in gönderdiği çelenk yer almıştı.

"BİZE ONURLU YAŞAMAYI, VİCDANI, DAYANIŞMAYI, BUNU KAYBETMEMEYİ MİRAS BIRAKTI"

Anma töreninde söz alan Ahmet Telli’nin kızı Eylül Telli, şunları söyledi:

“Şair susma şiirlerinin yakısı ile yaşamaya devam eder. Babamın bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, bize onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı, bunu kaybetmemeyi miras bıraktı. Bugün acımız büyük ama biliyorum ki gerçek şeyler yalnızca yaşadığı yıllarda değil, onu okuyan her yürekte yaşamaya devam eder. Babam da düşünceleriyle mücadele ruhuyla aramızda olacak. Uzakta olsalar da kalbi bizimle olan tüm Ahmet Telli dostlarına teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz sevgi, onun ömrü boyunca kurduğu kardeşliğin en büyük göstergesidir.”

İLKAY AKKAYA: AHMET ABİ DÜNYADA TANIDIĞIM EN ÇELEBİ İNSANDI, O YÜZDEN VEDA ETMEYECEĞİM

Törende konuşan İlkay Akkaya, "Binlerce evde büyük bir yas var. Ahmet Abi'miz giderken de biz olduğumuzu, yan yana geldiğimiz zaman ne kadar güzel olduğumuzu, hiç unutmadığımızı, en kötü hatıralarımızı bile güzelleştirmeye, külleri güllendirmeye çalışarak yaşadığımızı tekrar hatırlattı bize. Ahmet Abi benim dünyada tanıdığım en çelebi insandı. O yüzden veda etmeyeceğim" dedi.

TÜLAY HATİMOĞULLARI: GÖZLERİ GÜLEN ŞAİR; HİÇ KONUŞMASA DA GÖZLERİ ÇOK ŞEY ANLATIYORDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Biz onun şiirleriyle büyüdük. Onun şiirlerinden bestelenen türküleri dinleyerek devrimci olduk. Tanıştığımızda bende bıraktığı iz şuydu; gözleri gülen şair... Hiç konuşmasa, sadece baksa gözleri çok şey anlatıyordu. Biz Ahmet Abi'yi sonsuzluğa uğurlarken onunla vedalaşmayacağız. Güle güle diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın.”

Şair, anma töreninin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

AHMET TELLİ KİMDİR?

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı şiir evreninde buluşturan eserleriyle Türk edebiyatının özgün isimleri arasında yer aldı.

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Telli, öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra köy öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık yaptı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında öğretmenliğe dönen Telli, daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli'nin "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, ardında Türk şiirinin hafızasında önemli bir miras bıraktı.