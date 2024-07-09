Saitbey Sitesi davasında dördüncü duruşma bugün

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

3’ü tutuklu 6 sanık hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan iki yıl sekizer aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen dava öncesinde, depremde oğlunu ve eşini kaybeden Nevres Akkaya Cumhuriyet’e konuştu. “Elimizde kesin kanıt, delil ve bilirkişi raporu olmasına karşın tekrar bilirkişi raporu istenmesi çok manidar” diyen Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçları göze alınarak yapılan ihmaller zinciri ortada. Yargılamanın olası kasttan yapılması için daha ne olması lazım? Adaletin mahkeme salonlarında tecelli etmesini istiyoruz. Sorumluların en ağır cezaları alması acımızı dindirmese de içimizi bir nebze soğutacak. Yaşanan süreç adalete olan inancımızı sarsıyor.”