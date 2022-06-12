'Şaka' olsun diye yapmış! 16 yaşındaki Rukiye'den acı haber

Samsun'da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak "şaka olsun" diye suya atılan 16 yaşındaki kız, boğularak hayatını kaybetti.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 13:00
'Şaka' olsun diye yapmış! 16 yaşındaki Rukiye'den acı haber
Abone Ol google-news

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.

4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, "şaka" yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular.

Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Vezirsuyu Samsun Vezirköprü Altınkaya Barajı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler