'Şaka' olsun diye yapmış! 16 yaşındaki Rukiye'den acı haber
Samsun'da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak "şaka olsun" diye suya atılan 16 yaşındaki kız, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.
4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, "şaka" yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.
Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular.
Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler.
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
- İstanbul Avcılar'da çakmakla oyun dubleks evi yaktı
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- 'Erken seçim sinyali' yorumu
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- 'Kur şoku başladı'
- Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki
- THY'deki kadrolaşma ilanda ortaya çıktı