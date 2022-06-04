Cezaevinde yapılan 'şaka'ya inandı, hakkında dava açıldı
Cezaevinde, arkadaşlarının 'şaka ' amaçlı söylediği sözleri gerçek zanneden mahkum, ceza infaz memurunun uyuşturucu temin ettiği yönünde Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın gerçek olmadığı anlaşılınca suç duyurusunda bulunan mahkum, hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı.
Bir suçtan bulunduğu cezaevinde mahkum arkadaşlarının, bir infaz koruma memurunun hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu temin ettiği yönündeki sözlerini gerçek zanneden genç, durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.
Suç duyurusunda, infaz koruma memurunun mahkumlara uyuşturucu madde temin ettiğini öne süren mahkum, hayatının şokunu yaşadı. Arkadaşlarının gazına geldiğini, şaka amaçlı söylenen sözleri gerçek olarak algılayarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten genç mahkum, şikayetinden vazgeçti. Savcılık, olayla alakalı soruşturma başlattı. İddiasından dönen mahkum hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'İftira' suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Savcılık karara itiraz edince devreye Yargıtay 8. Ceza Dairesi girdi.
'İFTİRA' SUÇU
Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi:
"Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan sanığın, Afyonkarahisar Cumhuriyet
Başsavcılığı’na hitaben yazmış olduğu dilekçesinde, infaz koruma memuru olan
mağdura iftira atmıştır. Mağdurun, cezaevindeki bazı mahkumlara uyuşturucu madde
tedarik ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmasının ardından Savcılığa
hitaben yeni bir dilekçe yazarak, isnat ettiği suça ilişkin beyanının gerçeği
yansıtmadığını, cezaevindeki diğer mahkumların kendisine şaka yaptığını bu
nedenle özür dilediğini ve şikayetini geri çektiğini belirtmiştir. Sanığın
iftirasından döndüğü anlaşılmakla, sanığa yüklenen iftira suçunun yasal
unsurları oluştuğundan, sanığın TCK.nın 267/1, 269/2 maddeleri gereğince
mahkumiyetine karar verilmesi yerine, yazılı gerekçe ile beraatine karar
verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile
hükmedilmiştir."
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