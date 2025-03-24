Sakarken Marmaray'da siyaseti çekecek nasıl olur göstermek istedim

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 06:43

Elif Sanchez ‘Stages of Love’ ( SVH / Pasion Turca)

Genelde çok dilde şarkı söyleyenler, bir dili diğerlerinden daha iyi okurlar. Bunda tuhaf bir durum yok. Özelde Elif Sanchez’e bakacak olursak, okuduğu şarkıları derecelendirecek olursak, başa Türkçeyi ardından da İngilizce ve İspanyolcayı koyabiliriz ama bunun da hiçbir önemi yok. Çünkü Elif içtenlik ve duygu aktarımı konusunda hangi dilde söylerse söylesin hepsinin hakkını vermeyi iyi biliyor. 2021 yılında kendi adını taşıyan, caz çizgili türkü albümüyle tanıdığımız Elif, türkülerle büyümüş, Amerika’da 10 yıl kalarak Berklee’de eğitim almış. İlkinden bir yıl sonra “Mi Vaz” albümüyle Akdeniz melodilerini işin işine sokarak rotasını biraz değiştiren Elif şimdi yeni bir albümle burada.

“Stages of Love”, ikisi Türkçe, ikisi İspanyolca, dördü İngilizce, tamamı kendisi tarafında yazılmış sekiz şarkıdan oluşuyor. Konusu külliyen yine aşk olsa da yeni albümde yeni olmayan şeyler de yok değil. Her şeyden evvel kısa bir süre önce İspanya’ya Madrid’e yerleşmiş oluşunun etkileri; bu dönüşümde Ekvadorlu eşi aynı zamanda prodüktörü Javier Limon’ın parmağı var. Ancak Elif de bu çok kültürlülük ikliminde eline geçen şansı ve fırsatı iyi değerlendirmiş. Kadifemsi, ıslak ve hüzünlü sesini işin içine katınca iyi bir albüm çıkarmış

Acil Servis ‘Bebek/Yusuf Yusuf’ (Rainbow 45 Records/Acil Servis)

Müzikal animasyon “Pamuk Prenses”, komedi “Ayı Paddington: Ormanda Macera”, biyografik dram “Lee” gösterimde

Ali güllerin, yılların başından bu yana devam eden, halen ayakta ve sahnede olan nadir klasik rock topluluklarımızdan biri Acil Servis. Ardında bıraktığı uzun yıllara rağmen sadece iki albüm çıkaran, buna karşın sayısız eleman değişikliği yaşayan topluluk, her zaman inandığı klasik rock müziğine sadık kalmış, türünün ülkemizdeki en iyi temsilcilerinden biri olmuştu. Biz onları sahne dışında hep kaset ve CD’den dinlemiştik. Şimdi Acil Servis ilk kez plak formatında. Elimizdeki açılır kapaklı magenta renkli 45’lik plaktaki iki beste var: “Bebek” ile “Yusuf Yusuf”. Bunlar topluluğun 1996 yılında piyasaya çıkan ilk albümleri “Küçük Adam”da yer alıyordu. Ancak topluluk onları yeniden basmak yerine, yenilenmiş tecrübeli kadrosu ve konuklarıyla plak için yeniden kaydetmeyi tercih etti. Vokalde Sami Ertan Kızıltan, gitarlarda Arif Deniz Toker ile Orhan Yolsal, basta Çetin Güney, davulda Soner Doğanca’dan oluşan Acil Servis, en iyi bilinen ve imza şarkıları olan 30 yıl sonra yeniden yorumladı. Kayıtlara ayrıca (stüdyosunu açan) Serdar Öztop tuşlu çalgısı, Burak Ocakçı ağız mızıkası ve İpek Kızıltan vokaliyle eşlik etti. Rainbow 45 Records ve Acil Servis ortaklığında 1000 adet basılan 45’lik, yarının nadir plaklarından biri olmaya aday.



