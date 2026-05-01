Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 yabancı uyruklu şüphelinin Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından deport edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.