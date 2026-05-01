Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

1.05.2026 20:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sakarya’da IŞİD'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 1’i tutuklandı, 1’i sınır dışı edildi, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 yabancı uyruklu şüphelinin Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından deport edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #IŞİD #sakarya #gözaltı