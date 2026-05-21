Sakarya'da otelde silahlı çatışma: Yaralı ve ölüler var

21.05.2026 11:41:00
İHA
Hendek ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde gece saat 02.00 sıralarında silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılardan M.S.’nin ise, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Niğde'de iki aile arasında silahlı kavga: Amca öldü, yeğeni ağır yaralı! Niğde'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti, yeğeni Ali Eryılmaz ağır yaralandı.
Son Dakika.... Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 polis şehit oldu Son dakika haberi... Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu 2 polis şehit oldu.
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Adana'da dehşet anları... Satırlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.