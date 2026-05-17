Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.