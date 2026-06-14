Sakarya'da palet fabrikasında yangın

Yangın, saat 13.30 sıralarında Vakıf Mahallesi'nde, Anadolu Otoyolu kenarında bulunan M.Y.'ye ait palet fabrikasında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.