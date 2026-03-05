İran’a ait İHA’lar Nahçıvan’a girmişti: Bakü misilleme hazırlığında!

Azerbaycan yönetimi, İran’a ait dört insansız hava aracının sınırı geçerek Nahçıvan’da saldırı düzenlediğini ve olayda dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıya karşılık verilmesi için Silahlı Kuvvetlere talimat verdi. Aliyev, “Azerbaycan’a yönelik bu sebepsiz terör ve saldırganlık eylemine tahammül etmeyeceğiz. Silahlı kuvvetlerimize uygun misilleme önlemlerini hazırlama ve uygulama talimatı verildi” dedi.

Aliyev ayrıca, “Herhangi bir düşman güce karşı gücümüzü göstermeye hazırız ve İran’da bunu unutmamalı” ifadelerini kullandı.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi ise Azerbaycan’ın suçlamalarını reddetti. Azerbaycanlı yayın kuruluşu AnewZ’e konuşan Gharibabadi, “Komşu ülkelerimize saldırmıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi’nin Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştüğünü ve Tahran’ın Nahçıvan’a yönelik saldırı düzenlediği iddialarını reddettiğini bildirdi. Araqchi, olayla ilgili soruşturma yürütüleceğini söyledi.

İHA’LARDAN BİRİ HAVALİMANINA DÜŞTÜ

Azerbaycan makamları, İran sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı terminal binasına bir insansız hava aracının düştüğünü açıkladı. Bir başka İHA’nın ise yakınlardaki bir köyde okul binasının yakınına düştüğü bildirildi.

Yetkililer, insansız hava araçlarından birinin Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğünü, diğerinin ise sivil altyapıya çarptığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırının ardından Azerbaycan yönetimi ülkenin güneyindeki hava sahasını 12 saat süreyle kapattı. Ayrıca İran ile olan sınır kapıları transit taşımacılık da dahil olmak üzere tüm kargo kamyonlarına kapatıldı.

Bu kararın, İran’ı müttefiki Rusya’ya bağlayan en kısa kara yollarından birini kesintiye uğrattığı belirtiliyor.

KÜRESEL ENERJİ FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Azerbaycan, enerji kaynaklarını büyük ölçüde Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya ihraç eden önemli bir petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda. Uzmanlar, altyapıya yönelik olası saldırıların küresel enerji fiyatlarını daha da yükseltebileceğini belirtiyor.