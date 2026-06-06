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Sakarya’da taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’da taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı

6.06.2026 10:12:00
Güncellenme:
DHA
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Sakarya’da taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde durakta çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü yaralandı.
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Olay, saat 01.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Yenicami Mahallesi’ndeki taksi durağında meydana geldi.

İddiaya göre, taksi durağında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından 1 şüpheli, yanındaki silahla taksi şoförüne ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği taksi şoförü yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. OIayla ilgili soruşturma sürüyor.

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