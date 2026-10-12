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Sakarya’da zincirleme kaza: Ölenlerin arasında AKP’li ilçe teşkilat başkanı da var

Sakarya’da zincirleme kaza: Ölenlerin arasında AKP’li ilçe teşkilat başkanı da var

12.10.2026 21:30:00
Güncellenme:
AA
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Sakarya’da zincirleme kaza: Ölenlerin arasında AKP’li ilçe teşkilat başkanı da var

Sakarya’nın Geyve ilçesinde tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada AKP Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir’in de aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada AKP Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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