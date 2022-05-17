Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

17 Mayıs 2022 Salı, 18:02

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.