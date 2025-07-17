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Sakarya’nın telefon kodu kaç? Sakarya’nın alan kodu kaç?

Sakarya’nın telefon kodu kaç? Sakarya’nın alan kodu kaç?

17.07.2025 14:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sakarya’nın telefon kodu kaç? Sakarya’nın alan kodu kaç?

Marmara Bölgesi’nde yer alan Sakarya, doğal güzellikleri, sanayisi ve stratejik konumuyla öne çıkan önemli bir şehirdir. Sapanca Gölü, Karasu sahilleri ve yaylalarıyla hem turizm hem de doğa severler için cazip bir merkezdir. Telefonla iletişimde Sakarya’nın kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Sakarya’nın telefon kodu kaç? Sakarya’nın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Sakarya önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Sakarya'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Sakarya’nın telefon kodu kaç? Sakarya’nın alan kodu kaç?

SAKARYA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Sakarya iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0264’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Sakarya için bu kod 264 olarak belirlenmiştir.

SAKARYA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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