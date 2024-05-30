Sakarya Valiliği duyurdu: Sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı
Sakarya Valiliği’nce yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı, sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasaklandı.
Sakarya sınırları arasında bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek gayesiyle suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara sebep olma tehlikesi yaşanacağından dolayı sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı. Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde 15 yaş ve üzeri yaş insanların belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak, 15 yaş altında bulunan bireyle ise bölgelerde uzaklaştırılacak. İdari yaptırım cezaları ise kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak.
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