Valilik ceza uyarısı yaptı: Batman'da 5 ayda çağrıların yüzde 81'i asılsız çıktı!

Batman’da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 ay içerisinde gelen 347 bin 702 çağrının, 283 bin 312'si asılsız çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, hattı gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:59
Valilik ceza uyarısı yaptı: Batman'da 5 ayda çağrıların yüzde 81'i asılsız çıktı!
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Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, yılın ilk 5 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 347 bin 702 çağrıdan, 283 bin 312’sinin asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, asılsız ihbar ve gereksiz arama yapanlara bin 980 TL, ikinci aramalarında ise 3 bin 960 lira idari para cezasının uygulanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarlarla hat yoğunluğu oluşturanlar, vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren kurumları ilgilendiren konularda 7/24 acil çağrı hizmeti veren merkezimizin acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesi hayati önem taşımaktadır. Acil olmayan aramalarla gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmakta, zaman zaman kişilerin hayatını kaybetmesine ve sakat kalmasına yol açabilmektedir. İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 347 bin 702 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların sadece yüzde 18,52 oranındaki 64 bin 390 adedi vakaya dönüşmüş, yüzde 81,48 oranındaki 283 bin 312 çağrı da asılsız çağrı olarak kayıtlara girmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar; asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar yer almaktadır. Bu nedenle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulanacak. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul eden kişilere bin 980, ikinci defa arama durumunda 3 bin 960 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır” denildi.


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