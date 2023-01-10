Sakarya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Adapazarı İlçe ve Merkez Jandarma Komutanlığı ile KOM Şubesi ekipleri, Göktepe Mahallesi'nde eski tavuk çiftliği olarak kullanılan bina ve depoda kaçak akaryakıt imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin litre karışımlı akaryakıt, madeni yağ ayrıştırma ve filtrelemede kullanılan düzenek ele geçirdi.
Şüpheli O.Ö. gözaltına alınırken, akaryakıt ise Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Küçük ortaktan seçim açıklaması