Sakarya'da 14 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Sakarya’da 'Bozdoğan-11’ operasyonunda gözaltına alınan 33 IŞİD şüphelisinden 14’ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:12
Sakarya'da 14 IŞİD şüphelisi tutuklandı
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Sakarya’da IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen ‘Bozdoğan-11’ operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D.A., D.Ö., E.K., A.K., C.K., S.Ş., V.Ş., A.İ., M.F., E.K., T.K., A.A., Y.B. ve S.T. tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 11 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

 


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