Sakarya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan adeta cephanelik çıktı

Sakarya’da jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:05
Sakarya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan adeta cephanelik çıktı
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta adeta cephanelik çıktı.

Araçta yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız Glock marka, 1 adet HS marka tabanca, 9 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Hususa ilişkin olarak araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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