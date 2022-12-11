Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

11 Aralık 2022 Pazar, 16:44

Olay, dün Ferizli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ahşap ürünler üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet Çetin, ağaç soyma makinesine sıkıştı.

İşçilerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İşçi sıkıştığı makineden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Çetin’in cenazesi bugün Karasu ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



