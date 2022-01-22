Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Sakarya'da, belediye halk otobüsünde bir kişinin kalp krizi geçirdiğini fark eden yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför, güzergahını değiştirerek kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.
Olay dün, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 14 numaralı Gar Meydanı-Yazlık hattı otobüsünde meydana geldi. Otobüs kent merkezindeki Donatım mevkisinde seyir halindeyken arka bölümde oturan Hakkı Kösedağ (60) kalp krizi geçirdi. Hastanın titrediğini fark eden diğer yolcular durumu araç şoförüne bildirdi.
Otobüs şoförü Recep Dağdelen, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince güzergahını hastane acil servisine çevirdi. Korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen şoför Dağdelen, aracı dakikalar içinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Hemen müdahale edilen ve hastaneye geldiği sırada kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.
Otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden öncelik istemesi ve sedyeye alınması yer aldı.
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