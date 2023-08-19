Sakarya'da bir garip yol çalışması!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:04

Karasu Belediyesi tarafından geçen günlerde Kabakoz Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

827. Sokak'ta bulunan bir binanın girişi ise kaldırım seviyesinin altında kaldı. Apartman sakinlerinden Atakan Koç, çalışma öncesi ve sonrasında belediye yetkililerine durumu ilettiğini ancak bir sonuç alamadığını ileri sürdü.

Binaya giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Koç, bu duruma bir çözüm bulunmasını bekliyor.

"KAPIYI YUKARIYA KALDIRIN DEDİLER"

Koç, "Karasu Belediyesi’nin yaptığı kaldırım bina girişimizde bize sıkıntı oluşturuyor. Binada yaşayan engelli vatandaşımız zorluk çekiyor, misafirlerimiz geliyor geçemiyor. Kaldırımı yüksek yaptıkları için kotu uyduramadılar ve bunun sıkıntısını apartman sakinleri çekiyor. Bana gelip 'Kapıyı yukarıya kaldırın' dediler. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çalışmalar yapılırken durumu ilettik ama bir sonuç alamadık" dedi.