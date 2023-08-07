48 kişi ölmüştü: Diyarbakır'da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'na ilişkin 3 tahliye

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:43

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.

Bu perde kolunun onaylı betonarme projesine aykırı olarak bina inşa edilirken hiç yapılmadığı tespit edildi. Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesilmediği belirlendi.

Raporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hakimliğinden tahliyeleri talep edildi.

Talebi değerlendiren hakimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

MÜTEAHHİT ENKAZ ALTINDA ÖLMÜŞTÜ

Soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T.’nin binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, fenni mesul Ş.A. da 24 Mart’ta hayatını kaybettiğinden savcılığın talebi üzerine haklarındaki adli kontrol tedbiri sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.

Binanın müteahhidi Celal İ. ise yaptığı Sözel Apartmanı’nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.