Sakarya’da cemaate bağlı okulda minik çocuklara öğlene kadar ‘tekne orucu’ tutturuldu

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

Ramazan ayının başlamasıyla beraber bazı okullarda Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. AKP iktidarı tarafından devlet okullarında başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesine tepkiler sürerken benzer uygulamalar özel okullara da yansıdı. Erenköy cemaatine yakınlığıyla bilinen, Yed-i Beyza Derneği ve Lalezar Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan Sakarya Lalezar İlkadım Anaokulu’nda ramazan etkinliği düzenlenerek küçük yaştaki çocuklara öğlene kadar “tekne orucu” tutturuldu. Ayrıca okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda çocukların üzerlerine takke ve cübbe giydirildiği, ardından ise namaz kıldıkları görüldü. Etkinliği sosyal medyadan paylaşan bir veli, “Bugün oğlumun okulunda ramazan şenliği vardı, öğlene kadar oruç tuttular ve sonra belki de ömür boyu unutmayacakları şekilde oruçlarını açtılar, hayran kaldım” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Yapılan paylaşım ise sosyal medyada yurttaşlar tarafından, “Din ailede öğrenilir okullarda bilhassa okula hazırlık olan bir aşamada dini konuların uygulamalı olarak gösterilmesi saçmalık” ifadeleriyle eleştirildi. Öte yandan başka okullarda da ramazan ayı kapsamında “ramazan takvimi” hazırlandığı ve her güne “Orucumu tam tuttum”, “Her gün Kuran okudum”, “Teravih namazı kıldım” gibi farklı etkinlikler yazıldığı görüldü. Anaokulundaki etkinliğe ilişkin eleştirileri yanıtlaması için aradığımız Lalezar İlkadım Anaokulu’ndaki bir yetkili, söz konusu uygulamanın doğru olduğunu belirtti. Söz konusu görüntülere gelen eleştirileri görmek istediklerini söyleyen yönetici, ilettiğimiz iletiye yanıt vermedi.

‘ARAŞTIRILSIN’ TALEBİ

Etkinliğe ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen Sakarya Şube Başkanı Yücel Kaçar, bu tarz uygulamaların toplum tarafından artık kanıksandığını dile getirerek “Birçok kurumda bu tarz görüntülerle karşı karşıya geliyoruz. Veliler ve kentin büyük bir kısmı bu tarz olaylara karşı toplumsal rıza ürettiği için çok fazla engel olamıyoruz. Bu uygulamalar çocukların psikolojik gelişimini de etkiliyor. Okulöncesi bir kurumda görülmemesi gereken uygulamalar” dedi. Kaçar, söz konusu görüntülerin araştırılması için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talepte bulunduklarını da belirtti.