Sakarya'da dehşet! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürü odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Sakarya'da Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında henüz belirlenemeyen nedenle M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saldırgan M.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öğrencilerin veliler tarafından alındığı okulda polis ekipleri inceleme yaptı.
Etiketler: #sakarya #okul müdürü #bıçaklı saldırı
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