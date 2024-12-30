İzmir'de feci kaza: Lise öğrencisi öldü, okul müdürü açığa alındı!

İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.

İzmir'de feci kaza: Lise öğrencisi öldü, okul müdürü açığa alındı!
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:03

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt TIR'ına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, TIR sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Etiketler: #İzmir #lise öğrencisi

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