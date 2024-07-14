Sakarya’da denize girişler yasaklandı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:44

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:45

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.