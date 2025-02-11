Sakarya'da ele geçirildi: Piyasa değeri 2 buçuk milyon lira!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:36

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Anadolu Otoyolu Hendek ve Akyazı gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M. (28) isimli şahısların sürücülüğünü yaptığı iki tır durduruldu.

3 BUÇUK TON KIYILMIŞ TÜTÜN

Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.