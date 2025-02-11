Sakarya'da ele geçirildi: Piyasa değeri 2 buçuk milyon lira!
Jandarma ekiplerince Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ve Hendek gişelerinde durdurulan iki tırda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Anadolu Otoyolu Hendek ve Akyazı gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M. (28) isimli şahısların sürücülüğünü yaptığı iki tır durduruldu.
3 BUÇUK TON KIYILMIŞ TÜTÜN
Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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