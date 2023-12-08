Sakarya'da erkek vahşeti: Aldatıldığını düşündü, eşini 9 yerinden bıçakladı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:45

Güncelleme: 08.12.2023 - 11:45

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahalle’de meydana gelen olayda E.Ç. (23), kendisini aldattığını düşündüğü S.Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Evin önünde yaşanan tartışmada erkek, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan erkek ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.