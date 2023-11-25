Masterchef birincisi Umut Sakarya kim? Umut Sakarya kaç yaşında, nereli?

Masterchef Allstar'ın konuk şefi Masterchef Danimarka şampiyonu Umut Sakarya. Peki, Masterchef birincisi Umut Sakarya kim? Umut Sakarya kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:13
Masterchef birincisi Umut Sakarya kim? Umut Sakarya kaç yaşında, nereli?
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Masterchef Allstar'da 25 Kasım'da yayımlanan bölümde Allstar yarışmacıları potaya girmemek için ter dökecek. Kırmızı takımda yer alan; Sergen, Batuhan, Tahsin, Tolga, Kıvanç ve Eren'e ek olarak mavi takımdan Cemre yarışacak. Günün ilk turunda, Danimarka Masterchef birincisi Umut Sakarya konuk olacak. Peki, Masterchef birincisi Umut Sakarya kim? Umut Sakarya kaç yaşında, nereli? 

UMUR SAKARYA KİM?

All Star'ın bu konuk şefi Umut Sakarya 1991 yılında Eskişehir'de doğdu. 13 yaşındayken Eskişehir'den Danimarka'ya giden Umut Sakarya 6 ay boyunca Modtagelses Klasse denilen dil ağırlıklı özel bir sınıfa gitti.

Daha sonra dahil olduğu aşçılık okulunu yüksek notla bitiren Sakarya, Danimarka ve Avrupa Şampiyonlukları kazandı. Ayrıca ekonomi eğitimi gören Umut Sakarya, Danimarka ulusal TV kanalı TV2’de yayınlanan "Vild med Dans" yarışma programına da katıldı. Yıllarca üzerinde çalıştığı Danimarka mutfağında ustalaşan Sakarya, "MasterChef" programında birinci oldu.


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