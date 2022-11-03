Sakarya'da eski eşiyle tartıştı, kendisini yaktı

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:55

Olay, gece Vatan Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi. Okan Özoruç, 6 ay önce boşandığı eski eşi ile iddiaya göre buluştu. Burada Okan Özoruç ile tartışan eski eşi evden ayrıldı.

Okan Özoruç ise evden çıkıp, benzin alarak geri döndü. Özoruç, daha sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Yangını fark eden bina sakinleri, pencerenin camını kırarak, alevler içinde kalan Özoruç'a müdahale etti.

İhbarla gelen sağlık ekipleri ise Özoruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Okan Özoruç'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

