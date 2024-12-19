Sakarya'da feci kaza... İki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonu, iki çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı. 63 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Sakarya'da feci kaza... İki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:39

Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta E.K. idaresindeki Sapanca Belediyesi’ne ait çöp kamyonu iki çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu’na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nalbantoğlu, kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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