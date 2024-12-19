Sakarya'da feci kaza... İki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonu, iki çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı. 63 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta E.K. idaresindeki Sapanca Belediyesi’ne ait çöp kamyonu iki çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu’na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nalbantoğlu, kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'